Kongsberg Defence & Aerospace med avtale

Kongsberg Defence & Aerospace og Forsvarsmateriell (FMA) har ifølge en melding signert avtale om leveranse av et nytt taktisk radiolinje system.

Flexible High Capacity Link (FHCL) vil være Forsvarets nye taktiske radiolinje, med serieleveranser fra mai 2021.

Avtalen har en verdi på 128 millioner kroner, og innebærer å integrere og levere en helhetlig systemløsning med Kongsberg Defence & Aerospaces radioplattform RL542A som den sentrale komponenten.

Radioplattformen er utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace, og vil i FHCL bli satt i et system med antenner, kabler, bæreutrustning og annet tilbehør tilpasset det norske Forsvarets behov for bruk under krevende forhold.

Denne kontrakten vil bidra til et betydelig kapasitetsløft for det norske Forsvaret, samt øke eksportmulighetene for produktet, heter det.

– Forsvarets valg av KONGSBERGs radiolinjer understreker vår ledende posisjon innenfor dette segmentet. Det tette samarbeidet med kompetente og konkurransedyktige norske leverandører er et fortrinn i eksport i sterk konkurranse på det internasjonale markedet. Eksport av FHCL vil også gi betydelige muligheter for våre leverandører, sier Pål Bratlie, Divisjonsdirektør i Kongsberg Defence & Aerospace.