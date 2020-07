Beste kvartalet på fem år: Oppgraderer til «overvekt»

Da indeksen Euro Stoxx 600 stengte tirsdag, la den bak seg det beste kvartalet siden mars 2015, skriver CNBC.

Indeksen hadde da klatret 12,59 prosent siden begynnelsen av april, men er fortsatt ned 13,35 prosent siden årsskiftet.

Likevel har europeiske aksjer blitt forbigått av amerikanske, skriver nettstedet, og viser til at S&P 500 er opp 19.5 prosent i andre kvartal, og kun ned 4,04 prosent siden årsskiftet.

Nå viser det seg imidlertid at en rekke analytikere ser mot Europa, etter flere måneder med nedstengning.

Scott Thiel, sjefstrateg på fixed income i BlackRock Investment Institute, sa til CNBC tirsdag at de har oppgradert europeiske aksjer fra undervekt til overvekt.

Årsaken skal være oppsideoverraskelsen i den offensive pengepolitikken i kjølvannet av corona, over hele kontinentet.

– Det vi ser skjer i Tyskland, EUs Recovery Fund, alle grepene til den europeiske sentralabnekn, alle de tingene har vært svært kraftfulle, og i tillegg ser vi at aktiviteten er i ferd med å ta seg opp igjen, i en region som virkelig har håndtert virussituasjonen, sier Thiel, og fortsetter:

– Til tross for det som initielt så ut til å være et kraftig virusutbrudd, er nå de store europeiske økonomiene klare for å gjenåpne.