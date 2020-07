Godtlevert har solgt 41 prosent flere matkasser

Siden midten av mars har salget av Godtlevert sine matkasser økt med 41 prosent, sammenlignet med samme periode ifjor.

Salget av dagligvarer levert på døren har samtidig økt hele 189 prosent.

– Vi opplever at kundene har satt ekstra stor pris på våre produkter denne våren, og vi har tatt steget flere år fram i tid. Vi har levert ut over en halv million flere porsjoner enn året før, fra uke 13 og fram til uke 24, forteller Walker Kinman, adm. direktør i Linas Matkasse Group i en pressemelding.

Veksten i leverte matkasser for selskapets to norske brands, Godtlevert og Adams Matkasse, er i snitt på 33 prosent i den nevnte perioden. Matkassen Godtlevert har økt mest, mens Adams Matkasse følger hakk i hæl.

Økte bemanningen

Det er levert ut cirka 550.000 flere matkasse-porsjoner i perioden, sammenlignet med året før. 189 prosent flere kunder har fått levert dagligvarer på døren så langt i år.

– Helt siden krisen oppstod i mars, har vi opplevd stor pågang etter hjemlevering av våre produkter. Ikke bare matkasser, men også dagligvareprodukter. Salget steg sterkt i starten, og har stabilisert seg på et nytt og høyere nivå. Vi har gjort alt vi kan for å levere på den økte etterspørselen, og har iverksatt ekstra tiltak for å trygge kundene i denne krisen, forteller Kinman.

Selskapet har økt bemanningen i denne perioden for å sikre leveransene til kundene. Veksten har ikke avtatt, til tross for at samfunnet er mer normalisert etter hvert og det er lettet på de strengeste tiltakene.

Restrukturerte

GodtlevertGruppen tilhører Linas Matkasse Group, som er Nordens største leverandør av matkasser og et ledende selskap innen food-tech.

Konsernet har virksomhet i Sverige, Norge og Danmark, med varemerkene Linas Matkasse, Godtlevert, Adams Matkasse og Retnemnt.

– Vi har tatt store steg som selskap det siste året. I fjor restrukturerte vi organisasjonen og leverte god lønnsomhet. Dermed var vi godt rigget for den økte etterspørselen som kom uventet i mars (..), forteller Kinman.

Bikket milliarden

Linas Matkasse Group, som ble grunnlagt i 2008, solgte i 2019 matkasser for 1,1 milliarder svenske kroner og leverte et resultat før av-/ og nedskrivninger, finansposter og skattekostnad på 86 millioner svenske kroner.

Totalt leverte gruppen 19,5 millioner måltidsporsjoner til husholdningene i samtlige nordiske markeder.

Selskapet har 250 ansatte, og eies blant annet av Herkules Capital, Creandum, Action Capital, samt gründerne av selskapet.