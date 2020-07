Knalltall sender Nasdaq mot nytt rekordnivå

FESTEN FORTSETTER: Investorene på Wall Street kan glede seg over en positiv start på børsdagen. Foto: AFP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,3 prosent og står i 10.281,67 poeng mens Dow Jones står i 26.138,44 poeng etter en oppgang på 1,6 prosent.

Onsdag satte Nasdaq ny rekord da indeksen steg 0,95 prosent til 10.154,6.

Tesla suser også videre mot nye rekorder. Kort tid etter at handelen tok til omsettes aksjen for 1.208,72 dollar, opp 8,0 prosent.

Non-farm payrolls

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) økte med 4,76 millioner i juni. Det var ventet at antall sysselsatte skulle øke med 3,70 millioner, ifølge Marketwatch.

Økningen i sysselsettingen var den største siden de amerikanske myndigheters målinger startet i 1939.

Ledighetsraten sank til 11,1 prosent, mens det var ventet en ledighet på 12,3 prosent.

Jobless claims

Samtidig har det blitt kjent at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,43 millioner i forrige uke (pr. 27.juni). Her lå konsensusestimatet på 1,35 millioner.

Antall personer som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var på 19,3 millioner. Forventning lå på 19 millioner.

Handelsbalansen

USAs handelsbalanse for varer og tjenester endte med et underskudd på 54,6 milliarder dollar i mai. Det var ventet et underskudd på 53 milliarder dollar.