Bergans boikotter Facebook

Merkevarer over hele verden ber nå Facebook ta et klart ansvar i håndteringen av hatefullt innhold publisert via deres plattformer. Coca-Cola, Starbucks, LEGO, Dunkin Donuts, Target og hundrevis av andre selskaper er med på boikotten.

Nå følger også Bergans etter.

– I Bergans har vi et verdigrunnlag som er dypt forankret i organisasjonen. Hatefulle ytringer, diskriminerende kommentarer og rasistiske holdninger strider imot alt vi tror på, sier CEO i Bergans, Jan Tore Jensen.

Bergans støtter med det Stop Hate for Profit-kampanjen, i påvente av at Facebook og Instagram viser vilje til endring og tar ansvar for å hindre spredning av desinformasjon og hatefulle ytringer.

Dagligvaregiganten Unilever er også en av selskapene som boikotter Facebook, Twitter og Instagram.

– Den polariserte atmosfæren legger et økt ansvar på merker om å bygge et tiltrodd og trygt digitalt økosystem. Vårt tiltak starter nå og varer ut 2020, sier Unilever i en Twitter-melding fredag.

Facebooks aksjeverdi stupte mot slutten av juni da det ble kjent at disse hundrevis av selskapene trakk annonsene sine, men nå har det snudd bastant. Aksjen er tilbake til verdier før boikotten og handles i dag til 239,41 dollar, opp 0,8 prosent.