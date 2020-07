Tidligere Spetalen-favoritt utvider

UTVIDER: SSG utvider og legger til to nye eiendommer til porteføljen.

UTVIDER: SSG utvider og legger til to nye eiendommer til porteføljen. Foto: SSG

Self Storage Group har komme til enighet med Lagerbygg AS om kjøp av to eiendommer, disse er Skrubbemoen i Kongsberg og Hensmoveien 8 i Hønefoss, det fremgår av en børsmelding.

Avtalen har en verdi på 10,75 millioner kroner, og kombinert areal utgjør 1.100 kvadratmeter.

- Kjøpet er i tråd med vår strategi som innebærer å utvide eiendomsporteføljen i utvalgte markeder. Det er økende etterspørsel etter selvlagring ettersom drivere som urbanisering gir behov for alternative lagerløsninger. Både Kongsberg og Hønefoss er mindre markeder hvor vi ser et betydelig vekstpotensial, sier adm.dir i SSG, Fabian Søbak.

Self Storage Group-aksjen stiger i skrivende stund 1,15 prosent til 26,40 kroner.