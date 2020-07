Forbundsdagen fornøyd med obligasjonssvar fra ESB

Domstolen kom i mai fram til at et støtteprogram der banken kjøpte opp statsobligasjoner, delvis var i strid med den tyske grunnloven. Bekymringen var at obligasjonskjøpene innebar at ESB drev økonomisk politikk, noe den ikke har mandat til. Retten ba derfor om en avklaring.

I juni ble saken behandlet i sentralbankens styre, og dokumentene derfra ble oversendt til Forbundsdagen.

– Basert på styrets vedtak og dokumentene som er mottatt, konkluderer Forbundsdagen med at kravene i kjennelsen fra forfatningsdomstolen er oppfylt, heter det i resolusjonen som ble vedtatt torsdag. Parlamentarikerne fastslår også at «Tyskland har en vesentlig interesse i euroens fremtid».

Selv om torsdagens resolusjon setter strek for denne saken, kan gleden bli kortvarig. Motstandere av praksisen med såkalt «kvantitativ lettelse» har varslet at de kan ta en ny sak til retten.

Saken som nå er avsluttet, går flere år tilbake og berørte ikke programmet for støttekjøp i forbindelse med koronakrisen.

