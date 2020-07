dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [minus 0,7, minus 0,3] prosent.

– Selv om det ble lagt frem knallsterke jobbtall torsdag, så er arbeidsledigheten på 11,1 prosent, som er et alvorlig høyt nivå. Med andre ord så er Covid-19 krisen på langt vei over, gitt at smittetallene både i USA og andre deler av verden, stadig øker.



– Usikkerheten knyttet til den amerikanske kjøresesongen har økt i det siste pga. urovekkende økning i smittetallene. En rekke stater har nå måttet utsette planene om gjenåpning, noe som kan tenkes å påvirke folks kjørevaner i sommer. Redusert biltrafikk vil gi lavere etterspørsel etter bensin/olje. Det ligger for øvrig i kortene at biltrafikken i andre deler av verden vil øke fremover gitt manglende muligheter for å feriere utenlands.

Olje

Oljeprisen er ned fredag morgen og brent-oljen er ned 0,42 prosent til 42,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,79 dollar fatet ved 19-tiden torsdag.

WTI-oljen er ned 0,22 prosent til 40,31 dollar fatet.

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av forskjellige nyheter som trekker i hver sin retning. Blant annet ble det satt ny smitterekord globalt og i USA onsdag, mens det kom en positiv overraskelse fra månedens jobbtall.

«Oljeprisene fikk definivt et løft fra økonomiske data, men jeg tror grunnen til at vi ikke får en mer entusiastisk reaksjon er bekymringer rundt spredningen av coronaviruset», sier Phil Flynn, senioranalytiker hos Price Futures Group.

Asia

Det er positiv stemning på børsene i Asia.

I Japan stiger Nikkei 0,17 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,01 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,04 prosent, og CSI 300 er opp 0,78 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,84 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,38 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,09 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,63 prosent.

Chetan Seth, aksjestrateg i Nomura, sier til CNBC fredag at «markedene handler med trinnvise økonomiske data».

– Spørsmålet videre vil være: kan du se videre økonomisk vekst? I det øyeblikket vi ser skuffende økonomiske data, så vil markedet reagere negativt, sier Chetan Seth.

Wall Street

Det var bred oppgang ved de toneangivende indeksene i USA torsdag.

Dow Jones gikk opp 0,36 prosent til 25.827,4 og er med det ned 9,50 prosent i år. S&P 500 endte opp 0,45 prosent til 3.130,0. Det vil si at indeksen har falt 3,10 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite gikk opp 0,52 prosent til 10.207,6 . Indeksen har dermed steget 13,8 prosent siden nyttår.

Utviklingen kom i kjølvannet av nye overraskende makrotall og rekordhøye smittetall som også påvirker børsene.

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) økte med 4,8 millioner i juni. Det var ventet at antall sysselsatte skulle øke med 3,0 millioner, ifølge Reuters.

Økningen i sysselsettingen var den største siden de amerikanske myndigheters målinger startet i 1939. Samtidig sank ledighetsraten til 11,1 prosent, mens det var ventet en ledighet på 12,3 prosent.

Onsdag ble det satt ny smitterekord av coronaviruset i USA og globalt, der det ble bekreftet henholdsvis 51.097 og 196.963 nye smittetilfeller.

Hovedindeksen

Det gikk også godt for Oslo Børs torsdag og da Børsten stengte, var hovedindeksen opp 0,56 og endte på 807,28 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 3,9 milliarder kroner.

Hovedindeksen ble sterkt påvirket av knallsterke jobbtall fra USA, som var langt bedre enn forventet. I tillegg sank den amerikanske arbeidsledighetsraten til 11,1 prosent, mot forventet 12,5 prosent ifølge MarketWatch.

Nel ble nest mest omsatt, og steg 6,2 prosent til 19,70 kroner. Nels datterselskap Nel Hydrogen Electrolyser får støtte av Norges forskningsråd verdt 16 millioner kroner.

Veidekke klatret 3,8 prosent til 121,00 kroner etter at selskapet ble tildelt en kontrakt verdt 313 millioner kroner.

I motsatt ende endte containerrederiet MPC Container Ships, som ramlet 6,1 prosent til 6,16 kroner. Rederiet har foreslått en refinansiering som har vekket kraftig misnøye blant obligasjonseiere.

Dette skjer i dag - fredag:

Makro:

Norge: Registrert ledighet juni, kl. 10.00

Japan: PMI tjenester juni, kl. 02.30

Kina: Caixin PMI tjenester juni, kl. 03.45

Spania: PMI tjenester juni, kl. 09.15

Italia: PMI tjenester juni, kl. 09.45

Frankrike: PMI tjenester juni, kl. 09.50

Tyskland: PMI tjenester juni, kl. 09.55

ØMU: PMI tjenester juni, kl. 10.00

UK: PMI tjenester juni, kl. 10.30

Annet:

Eiendom Norge: Boligprisstatistikk for juni, kl. 10.00

MPC Container Ships: Obligasjonseiermøte, Nordic Trustee, kl. 13.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

USA: Børsene stengt

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)