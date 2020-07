Tor-Arne Fosser er ansatt som Executive Vice President (EVP) Airline Ecosystem i Norwegian fra 1. oktober 2020, går det frem av en melding.

Fosser kommer fra stillingen som kommersiell direktør i Telenor Danmark.

– Skreddersydd for rollen

Nordmannen har 16 års erfaring fra Telenor, hvor han også har vært Senior Vice President for Marketing i Telenor-konsernet. Nå flytter han hjem til Norge etter nesten to år i København, hvor han har vært kommersiell direktør for forbrukermarkedet.

– Jeg ser virkelig frem til å få Tor-Arne med på laget. Hans drivkraft, erfaring og digitale kompetanse er som skreddersydd for rollen som leder for den nyopprettede avdelingen Airline Ecosystem, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

– Beinhard konkurranse

Fosser har også bakgrunn som konsulent i Accenture, og han ledet et digitalt markedsføringsbyrå i DentsuAegis. I Norwegian skal Fosser utvikle og drive frem nye forretningsmessige løsninger og inntektsstrømmer i tilknytning til kundereisen.

– Norwegian står foran en spennende tid i en bransje med beinhard konkurranse. Jeg gleder meg veldig til å bli en del av teamet og å jobbe med en av Norges sterkeste merkevarer, sier Fosser.

Fosser overtar for Brede Huser, som tiltrådte som midlertidig leder for Airline Ecosystem i juni 2020.