Svensk selskap kjøper barnehager i Norge for over fire milliarder kroner

OPPKJØP: Samhällsbyggnadsbolaget SBB kjøper den norske barnehagekjeden Læringsverkstedet for rundt 4,3 milliarder kroner.

– Vi sitter på mange bygg og har nesten fem milliarder i gjeld. Men vi ønsker å jobbe med barn, ikke bygg. Derfor var dette en naturlig vei å gå, sier Hans Jacob Sundby, som eier Læringsverkstedet sammen med kona Randi.

Det norske selskapet overdrar 140 av barnehagebyggene sine og sitter igjen som eiere av 70 bygg. Dette innebærer at Læringsverkstedet samtidig sikrer seg en evig rett – men også forpliktelse – til å leie byggene, skriver barnehage.no.

– På denne måten kan vi innfri mesteparten av gjelden vår og etablere en struktur som er godt tilpasset utviklingen av rammebetingelser i bransjen. Dette er med på å trygge virksomheten, sier Sundby.

De årlige leieinntektene for eiendommene er 251,4 millioner kroner. Læringsverkstedet har sikret seg full brukskontroll over byggene som er overdratt. Endringene vil ikke ha noen betydning eller ringvirkninger for verken barna, foreldrene eller de ansatte i barnehagene.

– Antallet barn i alderen null til fem år forventes å øke med nesten 10 prosent i Norge fram til 2035. Med denne avtalen styrker vi vår posisjon som markedsleder i Norden innen sosial infrastruktur ytterligere med et spesielt fokus på de absolutte kjerneaktivitetene til velferdsstatene: skole og omsorg, sier administrerende direktør Ilija Batljan i det svenske selskapet, ifølge TT.

