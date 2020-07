Nyvinning går viralt under pandemien

Noe av det vanskeligste med den pågående pandemien har vært sosial distansering fra syke og eldre slektninger. Initiativrike individer og institusjoner har kommet med en oppfinnelse som løser problemet, nemlig klemmegardinen.

Lar deg treffe hvem du vil

Klemmegardinen er et stort teppe av plast med rom til hendene som muliggjør at man kan klemme andre uten å være i direkte kontakt. Oppfinnelsen har gått viralt på sosiale medier, og har de siste ukene fått skapt flere rørende gjenforeninger.

Et gamlehjem i Belgia skal ifølge CNBC ha sagt at klemmegardinen har gjort braksuksess, og at flere av pasientene benytter seg av den kreative løsningen.

En av pasientene på gamlehjemmet skal ha uttalt at det må være den vakreste oppfinnelsen som er skapt av mennesker.

En av mange nye områder med potensiale

Klemmegardinen er bare en av mange innovasjoner som trender godt med pandemien. Pandemien har blant annet medført at stadig flere får øynene opp for online teknologi for å holde kontakten med hverandre.

Blant selskapene som har fått et løft under pandemien er videokonferanseselskapet Zoom som er opp nesten 300 prosent på børs siden årsskiftet. Flere av de andre tech-gigantene på Wall Street har også rapportert om en økning i etterspørselen etter varer og tjenester.

Varige endringer

Flere er også av den oppfatning at pandemien kommer til å påføre varige endringer på hvordan dag-til-dag business gjøres. Blant dem er storbanken Goldman Sachs som estimerer at global etterspørsel etter olje vil se et varig bortfall på 2-3 millioner daglige fat kun som følge av lavere drivstoffetterspørsel i luftfart. Goldman ser det sannsynlig at flere velger bort flyreiser til fordel for eksempelvis videokonferanser for å spare både tid og penger.