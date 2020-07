Hydros produksjon i Brasil gjenopptatt etter strømbrudd

Tre høyspentmaster veltet 20. juni og førte til strømbrudd for Paragominas. Strømbruddet stanset midlertidig produksjonen ved gruva. Høyspentmastene er nå blitt reparert og strømtilførselen er gjenopprettet, skriver Hydro i en pressemelding.

Hydros aluminiumsraffineri Alunorte har også satt i gang produksjonen igjen.

Foreløpig tyder undersøkelser på at strømbruddet ble forårsaket av at deler til mastene ble stjålet. Også i desember i fjor ble produksjonen midlertidig stanset på grunn av at en høyspentmast veltet.

