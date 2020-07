Trond Mohn laster opp i BerGenBio

Primærinnsider Meteva, med Trond Mohn i førersetet, har fredag kjøpt 59.463 aksjer i BerGenBio til gjennomsnittskurs 37,95 kroner per aksje.

Prisen for aksjene ble følgelig 2,25 millioner kroner.

Etter kjøpet eier Meteva 22,2 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 25,55 prosent av aksjene totalt.

Tidligere i uken handlet Mohn aksjer for 4,7 millioner kroner, og i går for 334.000 kroner. Det er tydelig at investoren laster opp i selskapet.

Selskapet er de siste tre månedene opp 150 prosent på Oslo Børs, og endte fredag opp 0,3 prosent til 38,10 kroner.