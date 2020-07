Elon Musk med stikk til alle som ikke trodde på Tesla

Tesla kom med en smakebit på hva andre kvartal har å tilby fredag. Bilprodusenten leverte 90.650 biler i andre kvartal, noe som var langt over FactSet-konsensus på 72.000 biler. Det sendte aksjen opp 8,0 prosent til ny all-time high på 1.208,7 dollar.

Like etterpå kom Tesla-gründer og konsernsjef, Elon Musk, med et stikk til alle som satset på at aksjen skulle falle.

«Hvem har på seg korte shorts? Tesla vil lage fantastiske korte shorts i strålende rød sateng med gulltrim. Vi vil sende noen til Shortseller Anrichment Commission for å trøste dem gjennom disse vanskelige tider», skriver Musk og sikter til alle som satt short i aksjen.



Analytiker i Webush, Dan Ives, oppjusterte nylig kursmålet på Tesla-aksjen til 2.000 dollar, fra tidligere 1.250 dollar. Flere analytikere har fulgt etter og oppgradert aksjen til kjøpsanbefaling.