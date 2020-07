Twitter fjerner slaveriinspirerte ord fra koden

Det er ikke bare holdninger som endres etter George Floyds dødsfall. Nå endrer Twitter kildekoden i sin programmering og fjerner støtende ord.

Ordene som blir fjernet er «master» («herre»), «slave» og «blacklist» («svarteliste»), etter at to ansatte har tatt til orde for endring i programmeringsspråket.

«Ord betyr noe. Vi skal benytte inkluderende språk i vår kode, konfigurasjon, dokumentasjon og så videre», skrev Michael Montano, sjef for Twitters programmerere, i en Twitter-melding.

Hva betyr ordene? «Master» og «slave» referer i dette tilfellet til en prosess i koden som kontrollerer en annen. «Blacklist» beskriver en liste med ting som automatisk blir blokkert, for eksempel forbudte IP-adresser.

Ifølge Twitter vil «master» blir endret til «leder», og «slave» endres til «følger». «Blacklist» endres til «forbudtliste».

Det var afroamerikanske Regynald Augistin som startet bevegelsen. Alle de ansatte fikk en e-post det stod «automatic slave rekick».

– Da jeg så det ble jeg illsint. Jeg er vant til å se ordet «slave» fra utdannelsen og arbeidet mitt, men dette var annerledes, sier han til CNN.