dette vil påvirke oslo børs

En kraftig oppgang i Asia, og futures på Wall Street som peker mot grønne tall, kan indikere at Oslo Børs også vil åpne i grønt terreng mandag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 1,1 prosent, eller innenfor intervallet [0,7, 1,4] prosent.

«Smittetallene verdene over, spesielt i USA, fortsatte å stige gjennom helgen. Investorene i Asia derimot, lot seg ikke skremme av den negative utviklingen, da de sendte børsene i regionen kraftig opp. Det er naturlig å anta at dette vil hjelpe de europeiske børsene i dag, i alle fall i åpningsminuttene», skriver Berntsen i en morgenkommentar.

Olje

Nordsjøoljen omsettes mandag morgen for 43,20 dollar pr. fat, opp 0,9 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,59 dollar, ned 0,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 42,44 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs fredag.

Oljeprisen ble fredag preget av ny smitterekord i USA, der det ble bekreftet 55.000 nye smittetilfeller.

– Hvis denne trenden fortsetter er oljeetterspørselen utsatt for risiko, sa Louise Dickson i Rystad Energy.

Asia

Børsene i Asia hadde en sterk oppgang mandag, der Shanghai Composite i Kina steg 4,24 prosent, og CSI 300 hoppet 4,28 prosent.

– Markedet fortsetter å tro at sentralbanken vil bidra mer, blant annet på grunn av Kinas nylige kreditt- og monetære ekspansjon, sier Hao Hong fra Bank of Communications.

Jackson Wong, direktør for kapitalforvaltning i Amber Hill Capital, skrev at den plutselige økningen i handelsvolumet, i tillegg til økningen for Shanghai Composite forrige uke, har hevet investorenes forventninger om at det kommer enda et «bull-race».

USA

Wall Street var stengt fredag, i anledning 4. juli-feiringen lørdag. Torsdag derimot var det oppgang på børsene i New York, der Dow Jones-indeksen klatret 0,36 prosent, mens S&P 500-indeksen klatret 0,45 prosent.

Likevel går vi mot en oppgang i USA mandag. Futures indikerer at Dow Jones-indeksen vil legge på seg 1,37 prosent, mens Nasdaq-indeksen går mot en oppgang på 1,26 prosent.

Oslo Børs

Den siste uken steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,90 prosent, mens den stengte ned 0,69 prosent fredag.

Fredagens soleklare vinner ble Petrolia som etter å ha meldt om funn av hydrokarboner i Nordsjøen klatret eventyrlige 69 prosent.

Nordic Semiconductor fikk også en god dag på børs, da selskapet steg 4,5 prosent etter å ha overgått tidligere guiding.

Hafnia endte opp 9,6 prosent etter å ha fått kjøpsanbefaling og positive fremtidsutsikter fra Arctic Securites.

Dette skjer i dag - mandag:

Børsstatistikk:

- NAS: trafikktall juni 8.00

Makro:

- EMU: Sentix investortillit juli 10.30

- EMU: detaljhandel mai 11.00

- EMU: betalingsbalanse 1.kv 11.00

- USA: PMI-tjenester endelig juni 15.45

- USA: ISM-tjenester juni 16.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)