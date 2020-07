Norge har inngått corona-avtale med IMF

Midlene vil bidra til å gi lavinntektslandene bedre finansiell støtte under coronakrisen.

– For regjeringen er det viktig å bidra til at landene som er spesielt sårbare i den pågående krisen, har tilstrekkelig tilgang på finansiell støtte. Den store låneetterspørselen som coronapandemien har ført til, gjør det viktig at nye ressurser raskt stilles til disposisjon, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

IMF har så langt under pandemien innvilget krisestøtte til 72 land.

