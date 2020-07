Senioranalytiker: Investorene bryr seg ikke så mye om corona

Lørdag opplyste WHO om over 200.000 nye tilfeller av coronasmitte på verdensbasis de siste 24 timene – noe som er ny rekord.

Men investorene fortsetter å fokusere mer på utsiktene til en innhenting i verdensøkonomien, og ikke minst at Europa-kommisjonen fredag ga en betinget godkjennelse av Gilead Sciences-medisinen Remdesivir for behandling av coronaviruset i EU.

Børsoppgang

Toneangivende Europa-børser stiger 2-3 prosent mandag formiddag, etter at Asia-børsene steg markant tidligere i dag.

Og futureshandelen peker mot pen oppgang fra start når Wall Street gjenopptar handelen etter langhelgen med nasjonaldagsmarkering.

«Det ser ut til at globale investorer er mindre sensitive overfor et økende antall coronatilfeller, men like entusiastiske overfor de ekstra stimulansetiltakene. Men den stygge sannheten er at andre halvår starter i skyggen av frykten for en andre coronabølge – og knuste håp om en rask økonomisk gjeninnhenting», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering mandag.

Ultralave renter

Hvorvidt økonomiske realiteter vil gjenspeiles i aktivapriser mener hun er et annet spørsmål.

«Den massive innsprøytningen av billig likviditet vil trolig fortsette å inflatere aktivaprisene. Ultralave statsobligasjonsrenter bør fortsette å støtte aksjekursene. Federal Reserves tilførsel av likviditet har steget nesten 20 prosent til 18.400 milliarder dollar – og det kommer mer», fortsetter senioranalytikeren.

Hun påpeker uansett at stigende aksjekurser ikke utgjør et bærekraftig løft for oljeprisene.

«Økt verdsettelse av aktiva betyr ikke nødvendigvis høyere økonomisk aktivitet i overskuelig fremtid. Oljetradere er relativt mer bekymret for det økende antallet coronatilfeller, samt nye, begrensende tiltak. Appetitten etter WTI-olje er begrenset over 40 dollar fatet», skriver Ozkardeskaya.