- Kan bli den verste kvartalssesongen siden finanskrisen

Analytikerne forventer et kraftig fall i selskapenes inntjening, og konsensusestimatene er mer eller mindre overalt, det skriver sjefredaktør i Yahoo Finance, Sam Ro.

Kan bli verste resultatsesong siden finanskrisen

Analytikernes inntjeningsestimater for andre kvartal i 2020 er i gjennomsnitt 43,8 prosent lavere enn inntjeningen i andre kvartal i 2019, og langt unna årlige gjennomsnittlig vekst på 5,5 prosent. Det skriver Factsets, John Butters i et notat ifølge Yahoo Finance. Hvis negative 43,8 prosent skulle vise seg å stemme vil det representere den verste kvartalssesongen siden fjerde kvartal i 2008. Den gang var fallet på negative 69,1 prosent.

- Alle 11 sektorene er estimert til å rapportere om negativ vekst sammenlignet med samme periode i fjor, men verst blir det i energi, konsumvarer, industri og finanssektoren, legger Butters til.

Full forvirring

Inntektene, som er en bedre indikator på etterspørsel og generelt klima i markedet, er for andre kvartal estimert til å falle med 11,1 prosent. Inntjeningen forventes å falle mer ettersom den er påvirket av variabler som faste kostnader og finanskostnader. Selskapene har under pandemien guidet i alle retninger da også ledelsen har slitt med å finne gode holdepunkter.

Det har ledet til full forvirring blant analytikerkorpset som ikke lenger har en pålitelig guiding å belage seg på.

- 400 av selskapene i S&P 500 har feilet med guidingen over de siste tre månedene, noe som indikerer at alt for øyeblikket er et stort spørsmålstegn, skrev Bank of Americas, Savita Subramanian på onsdag.

Videre legger hun til at avvikene i analytikernes estimater er større enn på lang tid og at det nesten ikke eksisterer konsensus lenger.