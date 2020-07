JP Morgan tror på videre V-formet innhenting

– Tallene for de neste månedene ser bedre ut enn for noen måneder siden, men om mellom 3 og 6 måneder kan det gå ned igjen, sier Joyce Chang, sjef for global research hos JP Morgan.

Hun tror tallene vil se sterke ut de neste månedene før vi risikerer å se starten på en ny dupp i Q4.

Mye av den videre oppgangen skyldes ifølge JP Morgans tall forbrukerne.

– Vi ser fremdeles en oppgang i de neste månedene, men alt ser jo bra ut sammenlignet med nedstengningen vi er på vei ut av.

