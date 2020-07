Frontline og Golden Ocean Group gjorde det bedre på børs i USA enn i Norge

FESTEN FORTSETTER: Investorene på Wall Street kan glede seg over nok positiv handelsdag. Nasdaq tikket inn til ny all-time high.

Foto: AFP

To av de fem norske selskapene notert på New York-børsen slo tilsvarende aksjer på Oslo Børs i dag

Golden Ocean Group og Frontline var de to aksjene som gjorde det best på både New York-børsen og på hjemmebane i dag. Borr Drilling var aksjen som endte dagen med det største tapet, og stengte 2,70 prosent ned.

I USA stengte alle de tre tonenagivende indeksene opp, der Nasdaq imponerte mest med ny rekordnotering. Blant enkeltaksjene imponerte blant annet Apple, Tesla, Netflix og Amazon med ny all-time high i dag. Tesla hadde det største rykket i dag, og stengte over 13 prosent opp i dag.

Også på hjemmebane endte børsen opp. Oslo Børs stengte noe mer beskjedent enn i USA og endte dagen 1,04 prosent opp.