dette vil påvirke oslo børs

Blandet stemning i Asia, røde futures på Wall Street og en oljepris i rødt, kan peke mot at Oslo Børs vil åpne ned tirsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,1].

Olje

Nordsjøoljen omsettes tirsdag morgen for 42,80 dollar pr. fat, ned 0,63 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,31 dollar, ned 0,65 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 42,95 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs mandag.

Oljeprisen påvirkes stadig av økende tilfeller av coronasmitte i USA. 16 stater har nå meldt om rekordøkning i antall smittede, og Florida meldte om 11.000 tilfeller på én dag. Det er mer enn noe europeisk land har meldt da det sto på som verst.

«Det ser ikke ut til at folk vil kjøre noe særlig i sommer, noe som holder oljeetterspørselen lav i USA. Ny innføring av restriksjoner gir også sterk motvind for oppgangen», skriver finansselskapet ANZ.

Nøkkeltall tynger Asia

Børsene i Asia endte blandet mandag. I Kina gikk de store indeksene opp, mens Japan startet uken i rødt.

De japanske indeksene Nikkei og Topix var begge ned henholdsvis 0,60 prosent og 0,64 prosent. I går kom nøkkeltall på privat forbruk i Japan som viste et historisk fall på hele 16,2 prosent i mai annualisert. Shanghai Composite i Kina steg 1,32 prosent, og CSI 300 hoppet 1,82 prosent.

Markedene i Asia avventet tirsdag rentebeslutningen fra Reserve Bank of Australia (RBA).

«Rentebeslutningen fra Reserve Bank of Australia forventes å holdes stabil mens den fortsetter å vurdere utsiktene. Selv i det beste oppsidsscenarioet vil full økonomisk utvinning ta år», skriver Ray Attrill, leder for valutastrategi i National Australia Bank , i et notat før rentemøtet.

USA

Wall Street endte mandag med bred oppgang der Nasdaq-indeksen tok ledelsen. Teknologiindeksen endte opp 2,5 prosent, S&P 500 endte opp 1,6 prosent og Dow Jones klatret 1,8 prosent.

«Økonomien gjør det mye bedre enn det de fleste økonomer tror», sier sjefstraget Jeff Saut i Capital Wealth Planning til CNBC.

«Det er mulig at vi stagnerer på dette nivået i noen måneder til, men vi vil få en raketteffekt før utgangen av året. Jeg ser S&P 500 på over 4.000 poeng», fortsetter sjefstrategen, og spår dermed børsen opp 25 prosent fra dagens verdi.

Oslo Børs

Den siste uken steg hovedindeksen på Oslo Børs 1,24 prosent, og mandag fortsatte den videre opp 1,04 prosent.

Mandagens vinnere ble Petrolia som etter å ha meldt om funn av hydrokarboner i Nordsjøen fredag klatret ytterligere 36,7 prosent mandag.

Kværner økte også markant i går med sine 33 prosent. Mandag morgen varslet selskapet comeback og forventer en inntjening på omtrent 1,5 milliarder kroner i andre kvartal.

Dette skjer i dag - tirsdag

- SAS trafikktall: 11.00

Generalforsamlinger:

- LAVO-ME

Makro:

- Tyskland: industriproduksjon mai 8.00

- SCB: produksjonsverdiindeks mai 9.30

- SCB: industriordre mai 9.30

- Kina: valutareserver juni 10.00

- USA: Redbook detaljhandel, ukedata 14.55

- USA: JOLTS ledige stillinger mai 16.00

Annet:

- Olje: API, ukentlig oljelagertall 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)