Kid Gruppen med kraftig økning i omsetning

OMSETNINGSØKNING: Kid har levert solid omsetning for andre kvartal sammenlignet med ifjor. Foto: Kid

Kid Gruppen hadde en omsetningsøkning på 22,7 prosent i andre kvartal sammenliknet med tilsvarende kvartal ifjor, det fremgår av en melding fra selskapet tirsdag morgen.

Omsetningen endte da altså på 660 millioner kroner. Like for like salget steg 23,6 prosent i samme periode.

Kid har hatt et vanvittig comeback etter corona-krisens kraftige nedslag.

«Det ser ut til at kundene prioriterer hjemmetekstil og tilbehør til hjemmet under coronakrisen», skrev selskapet 16. juni.

Tekstil- og interiørkjeden har nå steget rundt 150 prosent siden kursen var på det laveste, og har overgått de nivåene selskapet lå på før nedgangen. Kid stengte mandag opp 1,0 prosent til 79,20 kroner.