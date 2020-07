Eksperter frykter børskrakk i Kina

GRØNNE TALL: Børsene stiger kraftig i Kina. Eksperter frykter en reprise av 2015, da et statlig drevet rally endte i krakk.

Kraftig oppgang på markant høyere volumer. Det har vært gjennomgangsmelodien på kinesiske børser så langt i juli.

Etter tirsdagens oppgang på 0,6 prosent har large cap-indeksen CSI 300 i Shanghai steget drøye 16 prosent denne månedenen.

Minner om 2015. Da endte det i et brak

«Dette kan tyde på at kursoppgangen er drevet av investorer som har vært feilinvestert og må dekke inn sine shortposisjoner. (...) Bevegelsene kan begynne å minne om den voldsomme oppgangen i 2015, som endte i et brak med over 40 prosent kursfall», skriver analytikerne Lars Mouland og Dane Cekov i Nordea Markets i dagens morgenrapport.

Børsoppgangen i Kina var spesielt kraftig i går, og sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets viser til at en kommentarartikkel på førstesiden av mandagens Chinese Securities Journal dras frem som den utløsende faktoren.

«Budskapet var at det med oppgang i økonomien og reformer i finansmarkedene nå ligger til rette for et «healthy bull market». Ettersom avisen har klare bånd til staten, ble budskapet tolket som en oppfordring fra myndighetene til å kjøpe aksjer. Dermed steg Shanghai-børsen med nesten 6 prosent, til det høyeste nivået siden 2015», skriver hun i dagens morgenrapport.

Da boblen sprakk 12. juni dette året, stupte markedet 30 prosent i løpet av de første tre ukene.

– Festen kan fortsette en god stund til

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda påpeker at småinvestorer dominerer aksjeomsetningen i Kina, og at oppslaget i Chinese Securities Journal har gitt dem en trygghetsfølelse.

«Implikasjonen av at statlige medier oppfordrer massene til å kjøpe aksjer, er at myndighetene gir dem ryggdekning. Dette er veldig likt det Federal Reserve tilsynelatende gjør i disse dager – bare på en mindre diskret måte», skriver han i en oppdatering.

Halley trekker også paralleller til det kinesiske børsrallyet fra 2014 til 2015.

«Lånefinansiering av aksjekjøp eksploderte og iscenesatte et utrolig statsdrevet rally – som eksploderte i tårer», fortsetter han.

Senioranalytikeren vil dog ikke spekulere i kinesiske myndigheters timing denne gang.

«Et raskt blikk over verdens finansmedier vil gi lesere plenty av utmerkede forklaringer og konspirasjonsteorier. Men dette er tross alt Kina. Når regjeringen implisitt støtter rallyet via sine mediekanaler, kan festen fortsette en god stund til», skriver Halley.

Det samme tror analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group, og viser til at likviditet fra Kinas sentralbank også gir støtte til markedene.

Han påpeker dessuten i en oppdatering at verdsettelsene er langt mer fornuftige på kinesiske børser enn amerikanske.