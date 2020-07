Forutså børsfallet i mars – dette er sjefstrategens nye tilpasning

BCA Research med global sjefstrateg, Peter Berezin, traff spikeren på hodet da de advarte aksjemarkedet mot en global pandemi og børsfall i februar.

Liten appetitt for nedstengning

Investeringsrådgiveren erkjenner at handelsmønstrene i markedet er preget av nervøsitet, men er samtidig positive til aksjemarkedet, ifølge Marketwatch.

«Vi ville kjøpt globale aksjer hvis det kommer et dupp på mellom 5 og 10 prosent fra dagens nivåer. Mens tempoet i gjenåpningen vil avta, er det liten appetitt for den ekstreme nedstengningen som vi så i mars», forklarer BCA Research, ifølge Marketwatch.

Pengepolitisk støtte

Berezin legger også til at han tror den amerikanske kongressen vil utvide støtten til husholdninger og selskaper. Samtidig mener sjefstrategen at både finans- og pengepolitikken over hele verden vil bidra til et støttende bakteppe for globale aksjer.

Til slutt konkluderer Berezin med at globale aksjer vil være på et høyere nivå 12 måneder fra nå.

Han peker blant annet på at pengepolitisk stimulans, billioner av dollar klar til å settes i spill og dårlige nyheter som allerede er priset inn, vil bidra til å sende børsene oppover.