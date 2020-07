Mot rød åpning på Wall Street

Etter gårsdagens rally peker futureshandelen mot en korreksjon på Wall Street tirsdag.

Nasdaq ser dermed ut til å skulle ta seg en pust i bakken etter å ha nådd ny all-time high. Intradag var indeksen oppe i 10.462,05, før den slutten på 10.433,65 – opp 2,2 prosent.

Drahjelpen kom fra blant andre Amazon, som passerte 3.000 dollar-merket for første gang og endte opp spreke 5,8 prosent på 3.057,04 dollar. Aksjen faller marginalt i førhandelen tirsdag.

«Etterspørsel etter netthandel og skytjenester har åpenbart akselerert med coronapandemien, men vil trolig ikke reduseres når ting kommer tilbake til det «normale», gitt en digitalisering av økonomier og tjenester uavhengig av eksterne faktorer», skriver senioranalytiker i Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya, i en oppdatering tirsdag.

Biden eller Trump?

Ellers i førhandelen tynger cruise- og flyaksjer. Norwegian Cruise Line, Carnival, American Airlines og United Airlines faller alle 2-3 prosent.

På den positive siden spretter Novavax opp 36 prosent etter at amerikanske myndigheter har tildelt selskapet en kontrakt på 1,6 milliarder dollar for å utvikle en coronavaksine.

Samtidig øker fokuset på det amerikanske presidentvalget, og Ozkardeskaya spør seg hvordan utfallet her vil påvirke børsene.

«Det ser ut til at andelen amerikanere som synes Trump gjør en god jobb svinner med antall coronadødsfall, og hans planer om gjenåpning til tross for en forverret helsekrise støttes ikke av folket, skriver hun.

– Aksjer vinner uansett

Sistnevnte bringer ifølge senioranalytikeren frem muligheten for en Biden-seier».

«Og fordi markedene er så hardnakket optimistiske til aksjer, snakker investormiljøer mer og mer om at en Biden-seier ikke ville være så dårlig for aksjemarkedene. Dette gir et hint om at investorene er klare til å løfte aksjekursene til høyere nivåer uansett hva», heter det videre.

«Flere coronatilfeller, helserisikoen ved for tidlig gjenåpning, usikkerheten rundt valget eller nedgraderinger av den økonomiske veksten – ingenting betyr noe. På dette tidspunktet er det vanskelig å si om rallyet støttes av ekte risikoappetitt eller bare er en aksjekursinflasjon mens den massive Federal Reserve-intervensjonen pågår. Aksjeinvestorer vinner uansett», fortsetter Ozkardeskaya.