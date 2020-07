Wall Street tar en pustepause

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,20 prosent og står i 10.412,5. Etter fem handelsdager med oppgang i Nasdaq, tok rallyet en pustepause tirsdag.

Dow Jones står i 26.098,8 etter en nedgang på 0,72 prosent.

S&P 500-indeksen åpner ned 0,53 prosent til 3.162,8.

Mandag satte Nasdaq-indeksen ny rekord da den hoppet 2,21 prosent til 10.433,7. Tesla ledet an rekord-toget med et hopp på 13,5 prosent til ny all-time high på 1.371,6 dollar.

Tirsdag er ingen unntak, og Tesla-aksjen suser videre mot nye rekorder. Kort tid etter at handelen tok til omsettes aksjen for 1.390,8 dollar, opp 1,3 prosent.

Faktorene som kan trigge et børsfall

Citigroup oppjusterte forventningene til aksjemarkedet tirsdag, men advarer samtidig mot faktorer som kan trigge et fall.

Meglerhuset peker hovedsakelig på at skuffende kvartalstall, presidentvalget i USA og ny nedstengning av økonomien kan trigge et nytt børsfall.

Neste tirsdag kommer en smakebit på hva andre kvartal har å tilby, når JPMorgan og Citigroup kickstarter rapporteringssesongen.

Presidentvalget blir avgjørende

De fleste frykter at aksjemarkedet vil falle hvis Joe Biden går av med seier i presidentvalget i USA, ettersom han blant annet ønsker å innføre høyere skatter.

«Det ser ut til at andelen amerikanere som synes Trump gjør en god jobb svinner med antall coronadødsfall, og hans planer om gjenåpning til tross for en forverret helsekrise støttes ikke av folket», skriver senioranalytiker i Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya.

Mandag falt antallet nye smittetilfeller globalt for tredje dagen på rad. Likevel ble ikke utviklingen lik i USA, der nye smittetilfeller økte igjen.

Totalt har 11,78 millioner blitt bekreftet smittet av viruset, hvorav 3,04 millioner befinner seg i USA.