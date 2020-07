Mer jobb for Veidekke - skal bygge vindkraftpark

Veidekke har fått i oppdrag av RES Renewables Norden å bygge 13 vindkraftfundamenter med tilhørende veier i Rödene utenfor Alingsås i Västra Götaland i Sverige. Det fremgår av en børsmelding.

Avtalen skal ha en verdi på 115 millioner svenske kroner eksklusive mva.

Videre opplyses det om at vindparken vil ha en total kapasitet på 86 megawatt, tilsvarende strømforbruket til 40.000 svenske hjem.

- Takk til RES Renewable Norden for tilliten og for at vi får være del av vindkraftutbyggingen i Sverige. Jeg er overbevist om at vi gjennom tett samarbeid og involverende arbeidsmetoder vil levere et prosjekt av høyeste kvalitet, sier Anders Johansson i Veidekkes svenske anleggsvirksomhet.

Veidekke-aksjen steg 0,81 prosent til 125,00 kroner på Oslo Børs tirsdag.