Storbank ryker på milliardbot etter Epstein-transaksjoner

Den tyske storbanken, Deutsche Bank erkjente tirsdag at de begikk en enorm feil etter å ha påtatt seg den tidligere sexforbryteren, Jeffrey Epstein som klient.

Milliardbot

Storbanken har godtatt å betale en bot på 150 millioner dollar (1,4 milliarder kroner) etter at New York saksøkte banken for mistenkelige transaksjoner knyttet til Epstein.

- Mr. Epsteins kriminelle adferd var i flere år kjent, likevel fortsatte store finansielle institusjoner å gjøre business med mannen for egen vinnings skyld, sier New Yorks guvernør, Andrew Cuamo ifølge Reuters.

Deutsche Bank hadde Epstein som klient fra perioden august i 2013 til desember i 2018. Forholdet endte etter en lang periode med negativ omtale i pressen. Jeffrey Epstein begikk i august i fjor selvmord i fengsel, en drøy måned etter at han ble arrestert for å ha misbrukt en rekke kvinner.

Deutsche bank falt 0,03 prosent på børs tirsdag.