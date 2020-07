Morgan Stanley oppjusterer Tesla-kursmål

Analytiker i Morgan Stanley, Adam Jonas oppjusterer tirsdag kursmålet på Tesla aksjen til 740 dollar, noe som tilsvarer en nedside på 47 prosent fra dagens prising.

Bull-scenario viser solid oppside

I tillegg til å heve kursmålet har samtidig analytikeren oppjustert sitt bull-scenario til 2.070 dollar, som reflekterer en oppside på 48 prosent.

Videre fremhever analytikeren at Tesla under pandemien har demonstrert en viktig differensieringsfaktor vis-à-vis andre bilprodusenter, nemlig at etterspørselen har vist seg å være motstandsdyktig.

- Motstandsdyktig etterspørsel får Tesla til å fremstå som et mindre risikabelt alternativ enn andre bilprodusenter, skriver analytikeren ifølge Marketwatch.

Samlet enighet om nedside

Ifølge FactSet-konsensus, som baserer seg på estimatene til 32 analytikere som følger Tesla-aksjen, er gjennomsnittlig kursmål på 778 dollar, av dem opererer en håndfull med et kursmål på over 1.000 dollar. Blant de mer optimistiske er Dan Ives hos Wedbush som har et kursmål på 1.250 dollar, med et tilhørende bull-case på 2.000 dollar.

Noen timer ut i handel på Wall Street stiger Tesla 1,72 prosent til 1.395,87 dollar. Aksjen er siden årsskiftet opp svimlende 235 prosent.