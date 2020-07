Venter nedgang på Oslo børs

Wall Street hadde en elendig dag i går, og dagens futures er svakt i rødt. Japan fortsetter fallet, og oljeprisen synker nok en dag etter frykt forbundet med økning i smittetilfeller. Det meldes også om at Abu Dhabi skal øke eksporten fra august.

– Nedgang i vente etter gevinstsikring på Wall Street tirsdag kveld. Vi tror Oslo Børs åpner ned -0,7%, eller innenfor intervallet [-0,9, -0,5]%, sier Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

OPEC-lemping

Nordsjøoljen omsettes onsdag morgen for 42,90 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,62 dollar, ned 0,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 43,32 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs tirsdag.

I USA nærmer antallet bekreftede coronasmittede seg tre millioner og smitteantallet øker i søt- og veststatene, ifølge data fra John Hopkins University.

American Petroleum Institue kom tirsdag med oppdaterte tall for råoljelagrene i USA, som viste en økning på 2,0 mill. fat i forrige uke.

– Det ser ut til at tapene i oljemarkedet demmes opp med gode estimater for fremtiden, sier Hiroyuki Kikukawa, analytiker i Nissan Securities.

Reuters melder at Abu Dhabi planlegger å øke oljeeksporten i august. Dette er første signal om at OPEC+ forbereder å trappe ned de rekordstore kuttene i produksjonen.

Kina-opptur

Børsene i Asia endte blandet tirsdag. I Kina klatret de store indeksene, mens Japan gikk i rødt.

De japanske indeksene Nikkei og Topix var begge ned henholdsvis 0,45 prosent og 0,38 prosent. Shanghai Composite i Kina steg 0,74 prosent, og CSI 300 hoppet 0,60 prosent.

En tjenestemann fra Verdens helseorganisasjon (WHO) sa tirsdag at det ikke burde være en overraskelse hvis dødsfallene fra coronaviruset begynner å øke igjen. I juni akselererte antall smittetilfeller, mens dødsraten sank.

WHO-ansatte advarer samtidig om at det er etterslep mellom antall smittede og økende dødsfall.

Frykt i USA

Wall Street endte tirsdag med bredt fall etter coronafrykt og gevinstsikring. Nasdaq endte ned 0,9 prosent, S&P 500 falt 1,1 prosent og Dow Jones stupte 1,5 prosent.

Den akselererende smittespredningen satt en demper på stemningen på Wall Street. Da restriksjonene var på sitt høyeste ble det registrert omtrent 100.000 nye smittetilfeller daglig. Nå registreres det over 200.000 tilfeller hver dag.

I USA, som er landet med flest smittede, registreres det over 45.000 nye daglige tilfeller, 78 prosent mer enn for to uker siden.

VIX-indeksen, eller fyktindeksen på folkemunne, steg hele 6 prosent tirsdag og stengte på 29,5. Til sammenligning er verdier fra 10-18 normalt. Det er åpenbart at investorer blir mer bekymret for de økte smittetallene.

Oslo Børs

Tirsdag var ingen god dag her i Norge heller. En saftig sluttspurt reddet inn mye av tapene og gjorde at børsen endte 0,13 prosent ned.

En av tirsdagens vinnere ble biotekselskapet BerGenBio som steg kraftig etter at det ble annonsert at selskapet skal delta på et coronaforum 9. juli. Aksjen klatret 9,21 prosent til 41,50 kroner.

Det er også passende å nevne Ayfie Group som steg kraftig på sin første handelsdag. Selskapet stengte opp 30 prosent til 2,60 kroner. Emisjonskursen var på to kroner. Øystein Stray Spetalen eier gjennom sitt selskap Tycoon Industrier 16,6 prosent av de utestående aksjene.

Dette skjer i dag - onsdag

Generalforsamlinger:

- Merkur Markets-noterte Golden Energy Offshore Services

Makro:

- Norge: BNP mai 08.00

Annet:

- Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

- Kraft: Vannmagasinstatistikk 13.00

- Olje: Ukentlig oljelagertall fra DOE 16.30

- TGS: Oppdatering for 2.kv

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)