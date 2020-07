Buffett går mot strømmen - satser halvparten på ett selskap

«Diversifisering er en beskyttelse mot ignoranse» har investor-legenden Warren Buffett en gang hevdet, ifølge MarketWatch. Altså, diversifisering har lite for seg dersom man kan det man driver med.

En titt på porteføljen til Buffett-styrte Berkshire Hathaway viser at han er en mann av sitt ord.

Holdingselskapet har nemlig investert mer enn 91 milliarder dollar i Apple, som tilsvarer 43 prosent av porteføljens verdi på 214 milliarder dollar, ifølge MarketWatch.

TRO PÅ COOK: Buffett verdsetter godt lederskap i sine investeringer. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Det er kanskje ikke overraskende likevel, med tanke på at Buffett i februar uttalte til CNBC at Apple er det beste selskapet han kjenner til i verden.

Ifølge The Motley Fool er det blant annet bærekraftige konkurransefortrinn og et sterkt lederskap som gjør at Apple er spesielt attraktivt hos Buffett.

Apple hadde, ifølge CNBC, i januar økt sin verdi med 480 prosent siden Tim Cook overtok i 2011. Det gir grunn til å anta at Warren Buffett har sterk tro på Apple-sjefen sine evner til å videreføre Steve Jobs sin arv.

Tech-aksjer trosser fallet

Mobilgiganten føyer seg inn i rekken av tech-aksjer som har klart å sprette tilbake etter coronakrisen gjorde sitt inntog.

Forbes viser til Baillie Gilford som hevdet at 10 års tech-vekst kommer til å utspille seg over to år i ettermæle av coronakrisen

Etter Apple falt til 223,76 dollar 23. mars har de steget 66,6 prosent og stengte tirsdag til 372,69 dollar.