Nordnet er Norges største meglerhus

Børsens meglerstatistikk for juni viser at Nordnet var største meglerhus på Oslo Børs med 9,74 prosent av den totale omsetningen på 258,4 milliarder kroner.

Nordnet topper også listen for antall transaksjoner, med 12,81 prosent av totalt 7.694.378 transaksjoner.

Topp 5-listen, volum (andel)

1. Nordnet: 25,2 milliarder kroner (9,74 prosent)

2. DNB: 18,9 milliarder kroner (7,33 prosent)

3. J.P. Morgan: 14,7 milliarder kroner (5,69 prosent)

4. XTX: 14,5 milliarder kroner (5,63 prosent)

5. Goldman Sachs: 12,1 milliarder kroner (4,68 prosent)

Topp 5-listen, handler (andel)

1. Nordnet: 985.410 (12,81 prosent)

2. XTX: 655.653 (8,52 prosent)

3. DNB: 596.074 (7,75 prosent)

4. J.P. Morgan: 465.344 (6,05 prosent)

5. Nordea: 339.525 (4,41 prosent)

– Har vært en eksplosjon

Sjefen for Nordnet Norge, Anders Skar, er naturligvis godt fornøyd med å avslutte første halvår 2020 som Norges største meglerhus.

– Det har vært et ellevilt første halvår i finansmarkedet generelt, og hos Nordnet spesielt med bokstavelig talt en eksplosjon i aktivitet og nye kunder, sier han ifølge en pressemelding.

På meglerstatistikken for de lokale meglerhusene gjør Nordnet et poeng av at meglerhusets privatkunder i juni gjorde flere handler enn Nordea, Pareto, SEB og Carnegie – til sammen.

– Det har vært et unormalt halvår, og vi er på utrolig høye nivåer. Bakgrunnen for den ekstreme omsetningen er generelt økt volatilitet og høyere aktivitet i hele kundestokken, ekstreme kursutslag i enkeltaksjer som har bidratt til økt trading, spekulasjon og interesse, fortsetter Skar.

– Aldri opplevd maken

Videre opplyser Nordnet om 45.000 nye aktive kunder i løpet av første halvår, tilsvarende en økning i kundebasen på 33 prosent siden nyttår.

– Jeg har aldri opplevd maken til interesse og kundetilstrømning som i første halvår. Årsakene er flere, men sterk børsutvikling over flere år, kombinert med et kraftig børsfall i mars, sentralbankrenter på null og ingen avkastning på sparekonto er nok viktige bidragsytere, sier Nordnet-toppen videre.

Han mener også at hele coronasituasjonen, med større privatøkonomisk usikkerhet, bidrar til å tvinge frem et større behov for sparing.

– Mange på hjemmekontor, eller med tid til overs i denne perioden, har faktisk hatt tid til å komme i gang med sine investeringer, forteller Skar.