Storby stenger ned på ny

Australias nest største by, Melbourne gjeninnfører lockdown for å begrense smittespredningen, det melder nyhetsbyrået Reuters.

Påvirker 4,9 millioner mennesker

Fra midnatt onsdag fikk Melbournes befolkning beskjed om å holde seg hjemme, og kun gå ut for jobb, studier og nødvendige ærend. Restauranter, cafeer og barer stenger ned og vil kun tilby take-away. Også treningssentre og frisørsalonger stenger dørene. Avgjørelsen vil påvirke omlag 4,9 millioner mennesker.

- Restriksjonene er dramatiske, men nødvendige for å begrense videre smittespredning, sier regjeringssjef i delstaten Victoria, Daniel Andrews.

Økt smittespredning

Victoria-regionen stod tirsdag for 191 av 199 nye smittetilfeller i Australia, det tilsvarer den høyeste daglige økningen i antall smittetilfeller siden toppen tidlig i april. Siden utbruddet har Australia rapportert 8.800 tilfeller, hvorav 106 er dødstilfeller, hvilket er mye lavere enn andre steder i verden.

- En stor del av problemet er at flere oppfører seg som at pandemien er over, men faktum er at den ikke er det, og følgelig blir det problemer, sier Andrews videre.

Strenge straffer

Straffen for å krysse grensen til Victoria-regionen er en bot på 11.000 australske dollar (72.000) kroner, og seks måneder i fengsel.