Levi Strauss kutter 15 prosent av arbeidskraften

Levi Strauss varslet tirsdag at selskapet venter et svakt andre halvår i 2020, til tross for gjenåpning av butikker, ifølge Reuters.

Klesgiganten varsler også at de planlegger å kutte rundt 700 stillinger, eller 15 prosent av den globale arbeidskraften. som skal resultere i årlige kostnadsbesparelser på 100 millioner dollar.

Nyheten kommer etter at selskapet tirsdag varslet av inntektene falt 62 prosent i andre kvartal til 498 millioner dollar, som følger av coronapandemien.

Ved stengetid tirsdag sto aksjekursen i 13,87 dollar pr. aksje. Hittil i år er kursen ned 28 prosent, mens den er ned 13 prosent den siste måneden.