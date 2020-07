Senioranalytiker frykter en «double dip» i USA

Etter fem dager med oppgang brøt Wall Street trenden i går.

Men ifølge senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda var kursbevegelsene nokså beskjedne i det større perspektivet.

«De amerikanske aksjemarkedene er fortsatt på, eller nær, rekordhøye nivåer. Etter en rask titt på S&P 500-grafene i morges kan markedet ifølge mine estimater falle 15-20 prosent herfra og fremdeles være i en langsiktig oppadgående trend», skriver han i en oppdatering.

– Zombie-apokalypsen

Driveren for det Halley kaller et børsrally av bibelske proporsjoner har – som i kjølvannet av finanskrisen – vært sentralbankene, og deres pengepolitiske stimulanser som oversvømmer verdens økonomier.

«Denne gangen har vi også en like skarp dose finanspolitiske stimulanser verden over til å hjelpe oss videre. Australia forbereder seg på å rulle ut mer av det, og i USA vurderer president Donald Trump å kaste nye 1.000 milliarder dollar på bålet», fortsetter senioranalytikeren.

Halley bekymrer seg for at de enorme stimulansene utløser en feilfordeling av ressurser og kapital.

«Ulikheten dette medfører vil være en pris verden må betale tilbake i tiårene som kommer. Zombie-apokalypsen er – uten at vi er klar over det – allerede over oss, men da i form av at zombie-selskaper suger opp kapital som kan anvendes andre steder», skriver han.

– Imperiet vil slå tilbake

Samtidig øker Oanda-analytikerens bekymring for USAs håndtering av coronapandemien.

«Ynkelig lederskap og befolkningens sosiale disiplin truer fortsatt med å påføre amerikansk økonomi en «double dip». Når USA blir forkjølet, er det dessverre slik at verden får influensa. Den læresetningen har ikke endret seg», skriver han videre.

En «double dip» oppstår når resesjon etterfølges av kortvarig vekst, før økonomien igjen går inn i resesjon. Halley mener en sånn har potensial til å utsette og svekke gjeninnhentingen i verdensøkonomien – en gjeninnhenting som ennå bare er i startfasen.

Og senioranalytikeren går ikke av veien for å bruke metaforer fra filmens og litteraturens verden i sin beskrivelse av sentralbankers, myndigheters og finansmarkeders atferd under coronakrisen.

«En «double dip» i USA vil imidlertid utløse toveis kursbevegelser, særlig i aksjemarkedene – noe som er på høy tid. Robin Hood-massivet kan ha hatt glede av å stjele fra de rike og gi til de fattige de siste månedene, men bør innse at Imperiet kan, og vil, slå tilbake», fortsetter Halley.