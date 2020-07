Krisen er ikke over – det kommer til å koste masse svette og smerte

I et intervju med TDN Direkt sier Odfjell Drilling-sjef Simen Lieungh at han tror på konsolideringer i riggsektoren. Før det kan skje må derimot enkelte selskaper gjennom en kraftig og tøff restrukturering av gjeld.

Odfjell Drilling har for tiden ingen konkrete planer om å ta del i konsolideringen. Selskapet har sett på mange muligheter, men tidspunktet er ikke rett, ifølge Lieungh.

Svette og smerte

– Det kommer konsolideringer ganske sikkert, men etter at Chapter 11 har lagt seg. Det kommer til å ta tid og det kommer til å koste masse svette og smerte. Etter det ser jeg for meg at det kommer en runde med konsolideringer. Da er balansen ryddet opp i, i den grad man kan kalle det det, sier Lieungh til TDN Direkt.

Odfjell Drilling-sjefen mener de konsolideringene som har blitt foretatt i det siste har vært totalt mislykket.

– Det er jo ikke noe igjen hos aksjonærene. Se på Transocean og Valaris, det er jo ikke spesielt vellykket og riktig timet. For vår del er jeg glad for de avtalene vi ikke har gjort, for å være helt ærlig. Krisen er ikke over, sier Lieungh.

På Oslo Børs omsettes Odfjell Drilling-aksjen for 11,38 kroner, ned 1,9 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 2,7 milliarder kroner.

Hittil i år har aksjen stupt 65 prosent.