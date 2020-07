Et fond forvaltet av Odin Forvaltning AS har onsdag kjøpt 194.546 aksjer i Self Storage Group, og eier etter transaksjonen 4,3 millioner aksjer i Self Storage Group, tilsvarende 5,11 prosent av utestående aksjer. Det fremgår av en børsmelding.

Self Storage Group er onsdag uendret på Oslo Børs til 25,80 kroner drøye to timer før stengetid i Oslo.