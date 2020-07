Veidekke-datter sikrer kontrakt

BYGGER: Veidekke-datteren Seby AS skal bygge for Oxer Eiendom.

Foto: Gorm Kallestad

Veidekkes datterselskap Seby AS har fått i oppdrag av Oxer Eiendom AS (Fjerdingsby Sentrumsutvikling) å bygge 60 leiligheter og næringslokaler i Rælingen kommune. Det fremgår av en børsmelding.

Prosjektet Marikollen Torg har klare miljøambisjoner, og tar sikte på å være en fossilfri byggeplass. Kontraksverdien beløper seg til 220 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi ser frem til å ta fatt på et flott bolig- og næringsprosjekt i samarbeid med Oxer Eiendom. Marikollen Torg vil gi Rælingen kommune et nytt sentrumsområde som ligger tett på de beste aktivitetstilbudene i kommunen. De bærekraftige løsningene i alle fasene av byggeprosjektet er i tråd med Seby og Veidekkes miljøambisjoner, sier daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby AS.

Veidekke-aksjen faller 2,40 prosent til 122,00 kroner like før handelen stenger på Oslo Børs.