Byggmakker kjøper Carlsen Fritzøe Handel

TO FORNØYDE KARER: Thomas Beck (t.v) selger Carlsen Fritzøe Handel AS til Knut Strand Jacobsen i Byggmakker Handel. Foto: Jon Erik Andersen

Byggmakker Handel AS har avtalt å kjøpe Carlsen Fritzøe Handel AS, som i 2019 omsatte for nær 2,2 milliarder kroner. Med oppkjøpet får Byggmakker 25 byggevarehus, seks kjøkkensenter og ett distribusjonssenter.

– Både kjøper og selger er godt fornøyde. Det er alt jeg vil si om kjøpesummen, sier administrerende direktør i Byggmakker Handel, Knut Strand Jacobsen, til Finansavisen.

Strategisk viktig

Oppkjøpet, det fjerde på to år, beskrives som strategisk viktig for Byggmakker og er et ledd i selskapet vekststrategi. Det tilfører Byggmakker et betydelig økt volum på Østlandet og Sørlandet – et geografisk område i sterk vekst.

Byggevarehusene i Carlsen Fritzøe Handel er spredd fra Viken til Agderfylket. Selskapet selger byggevarer til både privat- og proffmarkedet, har 460 medarbeidere og en sterk posisjon innen både nybygg og ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg).

I 2019 oppnådde den delen av selskapet som inngår i oppkjøpet et driftsoverskudd på 143 millioner kroner.

Jacobsen beskriver kjøpet av Carlsen Fritzøe Handel en offensiv tilnærming til konsolideringen som pågår i byggevarehandelen i Norge.