Venter svak oppgang på Oslo Børs

Bred oppgang på Wall Street i går, og dagens futures er svakt i grønt. Markedene i Asia endte godt opp etter positive nøkkeltall. Oljeprisen har imidlertid snudd ned etter at coronasmitten aksellerer i USA og biltrafikktallene synker over hele landet.

Resten av verdens indekser har stengt i pluss, men oljeprisen har som regel stor innvirkning på børsen her i Norge. Det kan se ut til at det vil starte svakt opp i åpningen.

– Vi tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,4] prosent, sier Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

OPEC-lemping

Nordsjøoljen omsettes onsdag morgen for 42,90 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,62 dollar, ned 0,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 43,32 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs onsdag.

Oljeprisene steg onsdag etter at tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 4,8 millioner fat forrige uke, mye mer enn analytikerne forventet.

Etterspørselen klatret til 8,8 millioner fat per dag, det høyeste siden 20. mars.

Nok en oppsving i antall smittede i enda flere stater i USA, har imidlertid økt sannsynligheten for nye restriksjoner. Et slikt tilfelle kan sende oljeprisene dramatisk ned.

– Markedet sliter med å bli overbevist om at det er oppsidepotensiale per nå. Det er miksede signaler i etterspørselen, sier Lachlan Shaw, sjef for råvareforskning i National Australia Bank.

Kina-opptur

Børsene i Asia endte med en saftig opptur. I både Kina og Japan klatret de store indeksene.

De japanske indeksene Nikkei og Topix var begge opp henholdsvis 0,6 prosent og 0,2 prosent. Shanghai Composite i Kina klatret 1,5 prosent, og CSI 300 det samme.

Bevegelsene kommer som følge av inflasjonstall i Kina i juni. Ifølge Kinas statistikkbyrå falt indeksen 3 prosent siden i fjor, mot estimert 3,2 prosent fall ifølge Reuters.

Konsumprisindeksen steg imidlertid 2,5 prosent i forhold til i fjor, som forventet.

Coronaviruset tynger fremdeles markedet også i Asia, spesielt etter antall smittede i USA steg til over tre millioner i går, ifølge Johns Hopkins University. Data fra Apple Maps viser at biltrafikken går ned over hele landet, som kan være et varseltegn.

Frykt i USA

Selv om smittehastigheten i USA tar fart igjen, stiger Wall Street videre. Tirsdag ble det registrert rekordhøye smittetall med 60.000 nye tilfeller på kun én dag, ifølge CNBC.

Dow Jones steg 0,68 prosent. S&P 500 endte opp 0,78 prosent. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,44 prosent og satte dermed ny all-time high.

«Bekymringene rundt coronaviruset er reelle, men investorene ser ut til å ta det innover seg først nå ettersom aksjemarkedet ser dyrt ut på kort sikt. Videre er det sannsynlig at flere amerikanske stater må fatte ytterligere tiltak for å begrense videre smitte» sier Jeffrey Halley, senior markedsanalytiker hos OANDA, ifølge Marketwatch.

Halley er heller ikke optimistisk over at aksjemarkedet har hentet seg så raskt inn igjen. Han mener kursbevegelsene er nokså beskjedne i det større perspektivet.

«Etter en rask titt på S&P 500-grafene i morges, kan markedet ifølge mine estimater falle mellom 15 og 20 prosent herfra og fremdeles være i en langsiktig oppadgående trend», skrev han i en oppdatering.

Oslo Børs

Onsdagen endte også opp her i Norge. En saftig sluttspurt gjorde at børsen endte 0,26 prosent opp.

En av onsdagens vinnere ble Atea som fikk mye oppmerksomhet etter at ledelsen var ute med en oppdatering på den økonomiske utviklingen i 2. kvartal. «Det er de beste tallene i et andre kvartal noensinne», ifølge selskapet.

Aksjen sluttet på 105,60 kroner, opp 9,5 prosent.

Dette skjer i dag - onsdag

Resultater, Norge

Kværner

Ocean Yield

Vi merker oss også at PGS legger frem sin oppdatering på andre kvartal før selve rapporten legges frem 23. juli.

Resultater, utenlands

Tryg

Internasjonalt skal 17 selskaper i ilden. Oversikten her.

Makro, Norge (SSB)

Trafikkulykker med personskade, juni 2020

Foretak, 2018

Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2020

Byggekostnadsindeks for veianlegg, 2. kvartal 2020

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

Makro, utenlands

Japan: maskinordre, mai (01.50)

Kina: KPI, juni (03.30)

Kina: PPI, juni (03.30)

Tyskland: handels- og driftsbalanse, mai (08.00)

USA: førstegangssøkende ledighetstrygd (jobless claims), forrige uke (14.30)

USA: Grossistlager endelig, mai (16.00)

I energisektoren merker vi oss at amerikanske myndigheter (DOE) legger frem sine ukentlige gasslagertall klokken 16.30 norsk tid.

Kilder: Oslo Børs, SSB, CNBC, TDN Direkt