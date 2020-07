ESG-mygg høyner opprinnelig emisjonsbeløp

HENTER MER: Cloudberry Clean Energy har bestemt seg for å utvide opprinnelig emisjonsbeløp. Avbildet: Grunnlegger og adm.direktør, Anders Lenborg.

HENTER MER: Cloudberry Clean Energy har bestemt seg for å utvide opprinnelig emisjonsbeløp. Avbildet: Grunnlegger og adm.direktør, Anders Lenborg. Foto: Iván Kverme

Cloudberry Clean Energy meldte tirsdag 7. juli at de ønsket å hente 100-150 millioner kroner i en rettet emisjon, og onsdag meldte selskapet om at emisjonen var fulltegnet.

Torsdag morgen melder Cloudberry at de, basert på etterspørselen, har bestemt seg for å høyne beløpet til 200 millioner kroner, det fremgår av en børsmelding. Videre melder selskapet at beløpet på 200 millioner allerede er dekket. Utover emisjonsbeløpet, forblir øvrige vilkår i emisjonen uendret.