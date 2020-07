Spetalen og Fredly selger seg ytterligere ned i Kongsberg Automotive

Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly fortsetter nedsalget i Kongsberg Automotive, det fremgår av tall fra TDN Direkt.

På mandag viste tallene at de to investorene hadde redusert beholdningen sin til rett under 5 prosent. Nå har Spetalens Tycoon Industrier redusert kraftig og eier kun 0,3 prosent av aksjene i selskapet.

Spetalen har også beholdninger tilsvarende 1,8 prosent av bildelsprodusenten gjennom Saga Tankers.

Fredly, gjennom Apollo Asset Limited, har også redusert beholdningen sin vesentlig og eier nå 2,1 prosent av selskapet.

Investorenes flukt fra Kongsberg Automotive skjer etter selskapet meldte at det vil utstede 3 milliarder nye aksjer i en ny reperasjonsemisjon . Mandag raste også selskapet 49,8 prosent etter de Merkur Markets-noterte aksjene ble slått sammen med aksjene på Oslo Børs.

Hittil i år er Kongsberg Automotive ned nesten 90 prosent og handles i skrivende stund til 0,14 kroner.

Investorene beveger på seg

Tallene fra TDN Direkt viser at det er flere som beveger på seg, nemlig Tor Aksel Voldberg og Ketil Skorstad.

Voldbergs Dukat AS kjøper 2 millioner aksjer i Idex Biometrics. Dette innebærer at han sitter med 0,3 prosent av selskapet. Selskapet er i skrivende stund ned 2,0 prosent og handles til 1,31 kroner.

Ketil Skorstad gjør også justeringer på posisjonen sin. Han selger, gjennom Tigerstaden AS, 20.000 aksjer i Carasent. Han sitter nå med en eierandel på 5,8 prosent. Selskapet er i skrivende stund ned 3,2 prosent til 21,00 kroner.