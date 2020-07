Satset hele pensjonen på aksjer da coronakrisen kom

Hadde du vært villig til å satse hele pensjonen din i starten av coronakrisen? En mann i USA, som går under navnet «Mori226» på Reddit, har gjort gigantsuksess siden krisen satte inn i slutten av februar.

«Jeg har gått forbi syvsifrede tall med god margin», skriver han på Reddit.

Hvordan gjorde han det?

Mori226 skriver på Reddit-siden «WallStreetBets» at han startet med 35.000 dollar, rundt 325.000 kroner, i februar/mars, og at han nå etter 350 aksjehandler har godt over 1 million dollar å rutte med.

Det tilsvarer nesten 30 ganger så mye penger på konto.

EVENTYRAKTIG: Avkastningen på investeringene har vært enorm. Foto: Skjermdump

– Prøv å være disiplintert. Å lære å kontrollere følelsene mine var det viktigste jeg gjorde. Å tape penger ødelegger ikke for opsjonstradere, men å regne på hva du burde gjort istedenfor å tenke på fremtiden, gjør det, sier investoren.

Han la også ut skjermdump av samtlige av handlene sine for å underbygge historien sin. Se bildene nederst i saken.

Investorens beste tips: Hold av minst 50 prosent av pengene dine i kontantreserve til enhver tid

Ikke fortvil over dårlige handler

Ikke selg vinnerne dine for tidlig

Legg aldri mer enn 25 prosent i én aksje

Sist, men ikke minst: Kutt tapene dine

Aksjene som utgjorde mesteparten av veksten var Nikola, Amazon, Disney og Apple. I går endte samtlige av aksjene opp henholdsvis 34,3 prosent, 2,7 prosent, 2,7 prosent og 2,3 prosent.

«Å lære å lese trender er det vanskeligste. Hvem er bestevennen din? Trenden. Hvem gir det bøttevis med avkastning? Trenden. Hvem kjøper deg en ny iMac Pro? Trenden. Prøv aldri å utkonkurrere markedet. Du kommer til å tape skjorta», skriver investoren som et siste råd.

GEVINST: Mori226 sine handler. Foto: Skjermdump