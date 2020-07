Faresignal fra USA kan få konsekvenser for oljen

Coronasmitten sprer seg med rekordfart i USA og spesielt sør- og veststatene. I går ble det meldt om over 60.000 nye smittede på én dag i landet, ifølge Johns Hopkins University.

De fire statene der smitten øker raskest – Texas, Florida, California og Arizona – merker nå et markant fall i biltrafikken.

Det kan få konsekvenser for oljeprisen.

Snur ned

Det er data fra Apple Maps som ligger til grunn for konklusjonen. Tallene viser at søk på veibeskrivelser har falt med hele 6 prosent de siste dagene.

Dette kan være et faresignal for oljeprisen og den generelle gjenåpningen av samfunnet i USA.

Statstikken viser et dramatisk fall i veibeskrivelser da coronaviruset først slo ut i mars, og siden da har tallet økt stabilt. Nå som smittetallene øker igjen har det imidlertid snudd ned.

FALL: Statstikken viser antall veibeskrivelser på Apple Maps siden starten av året. Foto: CNBC

Oppsiktsvekkende

Det som gjør tallene ekstra oppsiktsvekkende er at fallet skjer samtidig som nasjonaldagen i USA, Fourth of July. Dette er typisk en dag der amerikanerne legger ut på langtur – enten for å dra på ferie eller for å besøke familie.

California, Texas og Florida er også de tre statene i USA som bruker mest bensin i gjennomsnitt.

Det er aktuelt å nevne at myndighetene har oppfordret folket til ikke å samle seg i store grupper denne nasjonaldagen. Barer og restauranter har også i flere stater blitt stengt på nytt for å hindre ytterligere smitte, hvilket kan forklare noe av nedgangen.

Verdifull info

Slik informasjon er tilnærmet uvurdelig for investorene. Selv om trafikktall bare er én av mange vektorer en må holde øye med, er det statistikk som gir umiddelbar informasjon.

Makrotallene, som for eksempel arbeidsledighetstallene som kommer i dag torsdag, henger en måned eller to etter, og gir ikke et korrekt bilde av tilstanden i samfunnet per nå.

Jobbrapporten for juni viste for eksempel til lovende økning i ansettelser, men rapporten tar ikke i betraktning det nylige oppsvinget i coronatilfeller som foregår i disse dager.