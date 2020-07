Ayfie Group og ArcticZymes er blant selskapene som torsdag ligger i all-time high

Torsdag er det syv selskaper som kan rapportere om å ha nådd all-time high.

Etter en suksessfull børsnotering for ayfie Group på tirsdag, med Øystein Stray Spetalen på eiersiden, er den torsdag opp 21,32 prosent til 3,3 kroner. Børsnykommeren blir altså torsdag handlet til all-time high.

Videre på listen finner vi Europris som i dag er opp 1,76 prosent til 49,7 kroner. Skal vi tro meglerhuset Arctic Securities er derimot tiden for å kjøpe aksjen over. De gjentar onsdag en hold-anbefaling for lavpriskjeden.

ArcticZymes er også blant de som har gleden av å ligge på et rekordhøyt nivå. Bioteknologiselskapet har hatt en vanvittig vekst og har i år steget nærmere 800 prosent. Corona-vinneren inngikk en avtale med vaksinespesialisten RaiThera for en uke siden og fortsetter veksten idag opp 10,47 prosent til 42,2 kroner.

I andre enden av skalaen

Det er ikke utelukkende gull og grønne skoger for selskapene på børs om dagen. MPC Container Ships er blant de som ligger i andre enden av skalaen på en all-time low torsdag.

Containershipsrederiet varslet mandag at det vurderer å gjennomføre en rettet emisjon på 27,5 millioner dollar til en tegningskurs på 1,00 kroner pr. aksje, og har følgelig rast.

Northern Ocean er også blant de som kan rapporterer om historisk lave nivåer. Selskapet handles i skrivende stund til 5,2 kroner.