dette vil påvirke oslo børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,9 prosent, eller innenfor intervallet [minus 1,2, minus 0,7] prosent.

– Nok en gang var det de største selskapene som utmerket på Wall Street – Apple (+0,3 prosent), Microsoft (+0,7 prosent), Amazon (+3,3prosent) og Alphabet (+1 prosent). De fleste andre selskaper falt tilbake. Investorene frykter at vekstimpulsene vil svekkes fremover grunnet smittebølgen som skyller over oss. I går ble det registrert over 60 tusen nye COVID-19 tilfeller bare i USA.



– Det ligger i kortene at verdens oljeprodusenter vil forlenge produksjonsbegrensningene en måned til, eller så lenge som nødvendig, for å sørge for stabile energipriser. OPEC og Non OPEC skal holde nye møter allerede i neste uke.

Olje

Oljeprisen er ned fredag morgen og brent-oljen synker 1,23 prosent til 41,79 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,19 dollar fatet ved Oslo Børs stengetid torsdag.

WTI-oljen er ned 1,82 prosent til 38,90 dollar fatet.

Flere analytikere forventer at etterspørselen etter drivstoff og den økonomiske aktiviteten vil komme raskt tilbake etter å ha vært sterkt påvirket av effektene fra nedstegning, skriver Reuters i en oljemarkedskommentar fredag morgen.

Det er likevel knyttet stor spenning rundt smittespredningen i USA etter at det torsdag ble registrert mer enn 65.000 nye smittetilfeller i USA det siste døgnet, melder TDN Direkt.

– Jeg tror ikke mange oljetradere vil vurdere å legge inn store veddemål i markedet i dag, sier markedsstrateg Stephen Innes til AxiCorp til Reuters, og legger til at dette indikerer at prisene kan komme til å utvikle seg svakt inn mot helgen.

Asia

I Asia er det bred nedgang etter smitterekorder.

I Japan er Nikkei ned 0,21 prosent til 22.480,9, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,60 prosent til 1.548,0.

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 1,0 prosent, mens Shanghai Composite har en nedgang på 1,05 prosent.

Ellers i Asia- og Stillehavsregionen faller Hang Seng i Hongkong 1,17 prosent og Kospi-indeksen i Sør-Korea er ned 0,74 prosent.

Sydney-børsen faller tilbake 0,5 prosent.

Det ble satt nye smitterekorder globalt, der nye smittetilfeller på én dag globalt steg til 223.189, ifølge statistikk fra Worldometers. Det er det høyeste noen gang.

«Coronavirus-angst dominerte markedssentimentet på en dag hvor store økonomiske utgivelser var knappe. Det førte til et fokus på høyfrekvente data og daglige nyheter rundt coronaviruset», forklarer Kishti Sen, økonom i ANZ Research, ifølge CNBC.

Wall Street

Teknologigigantene suste videre, mens resten av markedet falt ved de toneangivende børsene i USA torsdag.

Dow Jones gikk ned 1,39 prosent til 25.706,1 og er med det ned 9,9 prosent i år. S&P 500 endte ned 0,56 prosent til 3.152,1. Det vil si at indeksen har falt 2,4 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite gikk opp 0,53 prosent til 10.547,8. Indeksen har dermed steget 17,6 prosent siden nyttår. Det er ny all-time high.

Utviklingen kom i kjølvannet av ny virusfrykt og jobbtall som var bedre enn ventet. Til tross for negative nyheter, fortsetter flere kjente teknologiselskaper å stige til nye rekorder på Wall Street.

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 1,31 millioner personer sist uke (pr. 4. juli). Det var ifølge Trading Economics på forhånd ventet en økning på 1,38 millioner personer.

Videre falt personer som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) til 18,16 millioner personer mot forventede 18,95 millioner.

Hovedindeksen

Oslo Børs åpnet i grønt torsdag, men svak oljepris sendte hovedindeksen i minus.

Hovedindeksen endte ned 1,24 prosent til 801,0. Det ble omsatt aksjer for 3,66 milliarder kroner.

Tungvektere som Telenor, Yara, DNB falt henholdsvis 0,5 prosent, 0,6 prosent og 2,4 prosent.

Nedgangen i DNB kom i kjølvannet av at ABG Sundal Collier anbefaler å selger aksjer i DNB. Meglerhuset nedjusterte kursmålet og forventningene til resultatet.

Europris, Nel, Hexagon Composites, Ayfie Group, Arcticzymes Tech endte alle i ny all-time high.

Dette skjer i dag - fredag:

Kvartalsrapporter

Entra (Kl. 07.00)

Europris (Kl. 07.00)

ABG Sundal Collier

Kitron

Protector Forsikring

Q-Free

Presentasjoner

Entra (Kl. 08.30)

Europris (Kl. 08.30)

Norwegian Property (Kl. 08.30)

ABG Sundal Collier (Kl. 09.00)

Protector Forsikring (Kl. 09.00)

Q-Free (Kl. 09.00)

Ocean Yield (Kl. 09.00)

Makro

Norge: KPI juni (Kl. 08.00)

Norge: PPI juni (Kl. 08.00)

Danmark: KPI juni (Kl. 08.00)

Frankrike: Industriproduksjon mai (Kl. 08.45)

USA: PPI juni (Kl. 14.30)

Annet

Olje: IEA (Det internasjonale energibyrået) månedrapport (Kl. 10.00)

Gjødsel: Månedlig WASDE-rapport (Kl. 18.00)

Olje/gass: Baker Hughes-riggtelling (Kl. 19.00)

Kilder: Oslo Børs, SSB, TDN Direkt