I USA ble det meldt om 62.117 nye smittetilfeller i går. I fredagens rapport fra DNB Markets minner sjeføkonom Kjersti Haugland om at det er det høyeste antallet som til nå har blitt rapportert på en dag, ikke bare for USAs del, men også for et hvilket som helst land i verden.

Det var særlig California som bidro, med nok en rekordhøy telling.

«Ifølge Californias guvernør var dette delvis drevet av en oppgang i antall tester. I Florida, California og Texas, de tre mest folkerike delstatene, kom coronarelaterte dødsfall opp på sitt høyeste nivå målt på en enkelt dag», skriver Haugland.

Hun mener det likevel er verdt å merke seg at den delvise gjeninnføringen av smittevernstiltak i de hardest rammede statene ser ut til å ha hatt en positiv effekt. Veksten i antall tilfeller i Arizona, Florida og Texas viser nå tegn til utflating.

Det er ingen tvil om at spredningen av coronaviruset har satt spor i markedene det siste døgnet. Torsdag falt Dow Jones 1,4 prosent, S&P 500 endte ned 0,6 prosent mens Nasdaq Composite gikk opp 0,5 prosent.

Fredag har den japanske Nikkei 225-indeksen gått ned 1,1 prosent, Hang Seng-indeksen i Hongkong er ned 2,1 prosent mens den kinesiske Shanghai Composite-indeksen har falt 1,9 prosent.