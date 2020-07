Intrum forventer et betydelig sterkere resultat for andre kvartal enn den tidligere prognosen la frem

Det fremgår av en pressemelding fredag at inkassoselskapet Intrum forventer et betydelig sterkere resultat for andre kvartal enn det den tidligere prognosen fremla.

Det justerte driftsresultatet for andre kvartal forventes å ligge på 1.345 millioner svenske kroner, i kontrast til estimatet fra første kvartal som lå på 1.095 millioner svenske kroner.

Selskapet viser til at streng kostnadskontroll har gjort at de har klart å dempe inntektsbortfallet som følge av coronakrisen.

Intrum vil publisere den endelige kvartalsrapporten 23. juli.