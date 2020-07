Comeback i aksjemarkedet – dette tror sjefsstrategen skjer videre.

Sjefs investeringsstrateg i CIBC Private Wealth Investment, David Donabedian mener de siste månedenes comeback i aksjemarkedet siden bunnen sent i mars, nærmest har vært perfekt v-formet. Et fall på 34 prosent for S&P 500 har vært etterfulgt av en oppgang på 41 prosent.

Tror på mer avventende marked

Donabedian tror oppgangen i markedet er over, og at investorene kan vente seg et flatere og volatilt marked den kommende tiden.

- Grunnet en stigning på 41 prosent har det lite for seg å jage markedet, videre er det heller ikke et marked man burde være undervekt i, ettersom det har blitt tilført masse likviditet, sier Donabedian ifølge Marketwatch.

Mange grunner til å være «bearish»

Videre fremmer strategen at vi har beveget oss inn i et annerledes klima, et som er mer i balanse mellom risiko og belønning. Samtidig er det fortsatt rikelig med støtte igjen i Federal Reserve, men at aksjemarkedet har priset inn et positivt utfall i et nokså usikkert marked.

- Det er enkelt å se på dagens marked med et pessimistisk syn. Selskapenes inntjening kommer etter all sannsynlighet til å kollapse når rapporteringen av andre kvartal for alvor begynner neste uke. Videre kommer coronanyhetene til å være både gode og dårlige i et vilt overpriset marked.

Plukking av sektorer blir viktig

Ellers fremhever Donabedian viktigheten av sektor-plukking fremover. I enkelte sektorer, som teknologi og helse, har utsiktene bedret seg som følge av coronaviruset. I andre sektorer derimot, ser det mindre lyst ut. Sektorer som energi og bank er sektorer som trolig korrigerer litt tilbake i tiden fremover etter å ha løftet seg siden bunnen.